Депутат Милонов потребовал запретить турецкие сериалы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес турецких сериалов и призвал к их запрету в России. По его мнению, эти телепродукты несут низкую культурную ценность и искажают исторические факты.
«Какой „Великолепный век“? Это эпоха, когда кровь русских и европейцев, кровь христиан лилась рекой: монастыри сжигались, верующих сжигали. И вот это у них был великолепный век. <…> Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Искренне рекомендую не смотреть турецкие сериалы ни до, ни после обеда», — заявил депутат в интервью для 360.ru.
Виталий Милонов выразил опасения, что турецкие сериалы могут дойти до того, что начнут прославлять геноцид армян 1915 года как «год любви». Он также прокомментировал образы актеров в сериалах, назвав их «накаченными гомоактерами* (относится к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено)», что, по его словам, не соответствует исторической действительности.
Также и организация «Ветераны России» предложила запретить турецкие телесериалы, аргументируя это тем, что они оказывают отрицательное воздействие на демографическую обстановку в стране. Представители движения считают, что после просмотра турецких сериалов российские женщины выдвигают неоправданно высокие требования к мужчинам или же полностью теряют к ним интерес.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.