Депутат Милонов потребовал запретить турецкие сериалы

Депутат Милонов: турецкие сериалы искажают историю
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Милонову не нравятся актеры турецких сериалов
Милонову не нравятся актеры турецких сериалов Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес турецких сериалов и призвал к их запрету в России. По его мнению, эти телепродукты несут низкую культурную ценность и искажают исторические факты.

«Какой „Великолепный век“? Это эпоха, когда кровь русских и европейцев, кровь христиан лилась рекой: монастыри сжигались, верующих сжигали. И вот это у них был великолепный век. <…> Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Искренне рекомендую не смотреть турецкие сериалы ни до, ни после обеда», — заявил депутат в интервью для 360.ru.

Виталий Милонов выразил опасения, что турецкие сериалы могут дойти до того, что начнут прославлять геноцид армян 1915 года как «год любви». Он также прокомментировал образы актеров в сериалах, назвав их «накаченными гомоактерами* (относится к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено)», что, по его словам, не соответствует исторической действительности.

Также и организация «Ветераны России» предложила запретить турецкие телесериалы, аргументируя это тем, что они оказывают отрицательное воздействие на демографическую обстановку в стране. Представители движения считают, что после просмотра турецких сериалов российские женщины выдвигают неоправданно высокие требования к мужчинам или же полностью теряют к ним интерес.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес турецких сериалов и призвал к их запрету в России. По его мнению, эти телепродукты несут низкую культурную ценность и искажают исторические факты. «Какой „Великолепный век“? Это эпоха, когда кровь русских и европейцев, кровь христиан лилась рекой: монастыри сжигались, верующих сжигали. И вот это у них был великолепный век. <…> Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Искренне рекомендую не смотреть турецкие сериалы ни до, ни после обеда», — заявил депутат в интервью для 360.ru. Виталий Милонов выразил опасения, что турецкие сериалы могут дойти до того, что начнут прославлять геноцид армян 1915 года как «год любви». Он также прокомментировал образы актеров в сериалах, назвав их «накаченными гомоактерами* (относится к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено)», что, по его словам, не соответствует исторической действительности. Также и организация «Ветераны России» предложила запретить турецкие телесериалы, аргументируя это тем, что они оказывают отрицательное воздействие на демографическую обстановку в стране. Представители движения считают, что после просмотра турецких сериалов российские женщины выдвигают неоправданно высокие требования к мужчинам или же полностью теряют к ним интерес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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