В Краснодарском крае мать исколола ножом двухмесячного сына из-за депрессии

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Женщина нанесла младенцу множественные раны ножом
Женщина нанесла младенцу множественные раны ножом Фото:

Жительница Краснодарского края исколола ножом своего сына из-за послеродовой депрессии. Журналисты сообщили, что младенцу было всего два года. 

«Женщина исколола ножом своего двухмесячного сына в Краснодарском крае. В больницу города Курганинска поступил младенец с семью колотыми ранами», — передают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Отмечается, что малыша экстренно прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии. 

По неподтвержденным данным, увечья собственному ребенку нанесла 32-летняя жительница Курганинска. Сообщается, что младенца воспитывала бабушка, в то время как мать проживала с мужем отдельно. Женщина приехала к матери в гости и, оставшись с сыном наедине, нанесла ему семь колотых ран. О произошедшем в полицию сообщила бабушка ребенка, молодую маму задержали. Позже она объяснила свой поступок послеродовой депрессией. 

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Жительница Краснодарского края исколола ножом своего сына из-за послеродовой депрессии. Журналисты сообщили, что младенцу было всего два года.  «Женщина исколола ножом своего двухмесячного сына в Краснодарском крае. В больницу города Курганинска поступил младенец с семью колотыми ранами», — передают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Отмечается, что малыша экстренно прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии.  По неподтвержденным данным, увечья собственному ребенку нанесла 32-летняя жительница Курганинска. Сообщается, что младенца воспитывала бабушка, в то время как мать проживала с мужем отдельно. Женщина приехала к матери в гости и, оставшись с сыном наедине, нанесла ему семь колотых ран. О произошедшем в полицию сообщила бабушка ребенка, молодую маму задержали. Позже она объяснила свой поступок послеродовой депрессией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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