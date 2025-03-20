В Краснодарском крае мать исколола ножом двухмесячного сына из-за депрессии

Жительница Краснодарского края исколола ножом своего сына из-за послеродовой депрессии. Журналисты сообщили, что младенцу было всего два года.
«Женщина исколола ножом своего двухмесячного сына в Краснодарском крае. В больницу города Курганинска поступил младенец с семью колотыми ранами», — передают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Отмечается, что малыша экстренно прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии.
По неподтвержденным данным, увечья собственному ребенку нанесла 32-летняя жительница Курганинска. Сообщается, что младенца воспитывала бабушка, в то время как мать проживала с мужем отдельно. Женщина приехала к матери в гости и, оставшись с сыном наедине, нанесла ему семь колотых ран. О произошедшем в полицию сообщила бабушка ребенка, молодую маму задержали. Позже она объяснила свой поступок послеродовой депрессией.
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