На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

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Туристы пропали при восхождении на вулкан Талинис
Туристы пропали при восхождении на вулкан Талинис Фото:

Гражданин России Антон Чернов, который ранее пропал во время туристической поездки на Филиппины, был найден. Об этом сообщили в российском посольстве. 

«Гражданин РФ, ранее пропавший в составе туристической группы на Филиппинах, найден», — передает РИА Новости слова представителей посольства РФ. В данный момент жизни Чернова ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало, что россиянин с пятью иностранцами пропали во время восхождения на вулкан Талинис на Филиппинах. Они исчезли в среду 21 марта, не взяв с собой необходимые запасы продовольствия и снаряжения. Поисково-спасательные команды обнаружили следы туристов и брошенные мотоциклы у входа на маршрут в районе Малабо. Осталось найти еще троих пропавших без вести туристов. 

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Гражданин России Антон Чернов, который ранее пропал во время туристической поездки на Филиппины, был найден. Об этом сообщили в российском посольстве.  «Гражданин РФ, ранее пропавший в составе туристической группы на Филиппинах, найден», — передает РИА Новости слова представителей посольства РФ. В данный момент жизни Чернова ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что россиянин с пятью иностранцами пропали во время восхождения на вулкан Талинис на Филиппинах. Они исчезли в среду 21 марта, не взяв с собой необходимые запасы продовольствия и снаряжения. Поисково-спасательные команды обнаружили следы туристов и брошенные мотоциклы у входа на маршрут в районе Малабо. Осталось найти еще троих пропавших без вести туристов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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