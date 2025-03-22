На Филиппинах нашли пропавшего российского туриста

Гражданин России Антон Чернов, который ранее пропал во время туристической поездки на Филиппины, был найден. Об этом сообщили в российском посольстве.
«Гражданин РФ, ранее пропавший в составе туристической группы на Филиппинах, найден», — передает РИА Новости слова представителей посольства РФ. В данный момент жизни Чернова ничего не угрожает.
Ранее URA.RU писало, что россиянин с пятью иностранцами пропали во время восхождения на вулкан Талинис на Филиппинах. Они исчезли в среду 21 марта, не взяв с собой необходимые запасы продовольствия и снаряжения. Поисково-спасательные команды обнаружили следы туристов и брошенные мотоциклы у входа на маршрут в районе Малабо. Осталось найти еще троих пропавших без вести туристов.
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