Каллас признала вред от антироссийских санкций

Санкции в отношении России наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Поэтому я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этого конфликта», — заявила Каллас. Ее слова приводит ТАСС.
При этом она подчеркнула необходимость борьбы с обходом этих санкций через указанный регион. «Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — заявила евродипломат. По ее словам, Евросоюз сейчас уже работает над 17-м пакетом санкций против РФ. Каллас подчеркивает, что цель этих ограничений — это ослабление российской военной мощи и окончание конфликта.
Ранее один из европейских дипломатов заявил, что ЕС не планирует вносить изменения в санкции против России и не разрешит подключение российских банков к международной платежной системе SWIFT. Это связано с тем, что ни Россия, ни ее цели в украинском конфликте не изменились. Он отметил, что пересмотр санкционной политики возможен только при прекращении конфликта на Украине и выводе российских войск с международно признанных украинских территорий. В то же время спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США могут ослабить санкции, введенные в отношении РФ, после заключения соглашения о прекращении огня на Украине.
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