26 марта 2025

Макрон выдвинул условие для снятия санкций с России

Макрон: санкции с РФ снимут в случае возвращения к признанным границам Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон рассказал, когда снимут санкции с РФ
Макрон рассказал, когда снимут санкции с РФ Фото:

С России могут снять санкции, если Украина вернется к границам, которые признанны на международном уровне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я высоко оцениваю инициативу президента Трампа, которая направлена на быстрое сокращение и окончание военных действий. Это может способствовать установлению долговременного и надежного мира, который обеспечит безопасность не только Украины, но и всего континента», — сообщил Елисейский дворец через свой аккаунт в социальной сети X.

Ранее Киев выразил готовность смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения. Однако Европейский Союз настаивал на продолжении ограничений, видя в санкциях эффективное средство давления на Москву для достижения уступок.

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С России могут снять санкции, если Украина вернется к границам, которые признанны на международном уровне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я высоко оцениваю инициативу президента Трампа, которая направлена на быстрое сокращение и окончание военных действий. Это может способствовать установлению долговременного и надежного мира, который обеспечит безопасность не только Украины, но и всего континента», — сообщил Елисейский дворец через свой аккаунт в социальной сети X. Ранее Киев выразил готовность смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения. Однако Европейский Союз настаивал на продолжении ограничений, видя в санкциях эффективное средство давления на Москву для достижения уступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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