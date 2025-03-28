28 марта 2025

Сотрудница пермского аэропорта украла у пассажира пауэрбанк

© Служба новостей «URA.RU»
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Пауэрбанк был украден из личных вещей одного из пассажиров
Пауэрбанк был украден из личных вещей одного из пассажиров Фото:

Сотрудница службы безопасности аэропорта Перми украла у пассажира пауэрбанк. Об этом стало известно «Авиаторщине».

«Женщина подумала, что пора вводить свой запрет на провоз в ручной клади внешних аккумуляторов, как это делают в некоторых странах. Пауэрбанк как раз нашелся в вещах одного из пассажиров. Женщина просчиталась в том, что пассажир рано или поздно обнаружит пропажу, а камеры наблюдения заметят момент кражи», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

После того как преступление было зафиксировано камерами наблюдения, сотрудница аэропорта призналась в краже. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

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Сотрудница службы безопасности аэропорта Перми украла у пассажира пауэрбанк. Об этом стало известно «Авиаторщине». «Женщина подумала, что пора вводить свой запрет на провоз в ручной клади внешних аккумуляторов, как это делают в некоторых странах. Пауэрбанк как раз нашелся в вещах одного из пассажиров. Женщина просчиталась в том, что пассажир рано или поздно обнаружит пропажу, а камеры наблюдения заметят момент кражи», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После того как преступление было зафиксировано камерами наблюдения, сотрудница аэропорта призналась в краже. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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