Сотрудница пермского аэропорта украла у пассажира пауэрбанк

Сотрудница службы безопасности аэропорта Перми украла у пассажира пауэрбанк. Об этом стало известно «Авиаторщине».
«Женщина подумала, что пора вводить свой запрет на провоз в ручной клади внешних аккумуляторов, как это делают в некоторых странах. Пауэрбанк как раз нашелся в вещах одного из пассажиров. Женщина просчиталась в том, что пассажир рано или поздно обнаружит пропажу, а камеры наблюдения заметят момент кражи», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».
После того как преступление было зафиксировано камерами наблюдения, сотрудница аэропорта призналась в краже. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.
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