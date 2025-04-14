В HeadHunter забили тревогу из-за роста дефицита кадров в РФ

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Дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться, заявили в HeadHunter
Дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться, заявили в HeadHunter Фото:

В России в ближайшие пять лет дефицит кадров может достигнуть 4 миллионов человек. Об этом предупредил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

«Мы не ожидаем, что рынок в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным. Скорее наоборот, видим, что на горизонте пяти лет до четырех млн специалистов будет не хватать в нашей экономике. И на самом деле до 90% из этих четырех млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты», — сказал Сергиенков на пресс-конференции в понедельник в Екатеринбурге. Цитата по «Интерфакс».

По словам Сергиенков , в стране уже наблюдается недостаток необходимых компетенций, важных для поддержки текущего тренда на реиндустриализацию. По данным пресс-службы HeadHunter, на текущий момент дефицит кадров уже составляет около двух миллионов человек.

Также Сергиенков отметил изменения в подходах к найму сотрудников со стороны работодателей, особенно в малом и среднем бизнесе в регионах. «Мы видим, что с середины прошлого года первый такой сегмент рынка, который начал ощущать на себе, индицировать замедление — это малый и средний бизнес в регионах. (...) К концу прошлого года и в первом квартале этого года, мы видим, что и крупный бизнес начинает более аккуратно вести наем», — заявил он.

Сергиенков также предрек продолжение давления на рынок труда до конца 2025 года с возможным увеличением уровня безработицы. На долгосрочном горизонте, по его словам, проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.

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В России в ближайшие пять лет дефицит кадров может достигнуть 4 миллионов человек. Об этом предупредил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. «Мы не ожидаем, что рынок в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным. Скорее наоборот, видим, что на горизонте пяти лет до четырех млн специалистов будет не хватать в нашей экономике. И на самом деле до 90% из этих четырех млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты», — сказал Сергиенков на пресс-конференции в понедельник в Екатеринбурге. Цитата по «Интерфакс». По словам Сергиенков , в стране уже наблюдается недостаток необходимых компетенций, важных для поддержки текущего тренда на реиндустриализацию. По данным пресс-службы HeadHunter, на текущий момент дефицит кадров уже составляет около двух миллионов человек. Также Сергиенков отметил изменения в подходах к найму сотрудников со стороны работодателей, особенно в малом и среднем бизнесе в регионах. «Мы видим, что с середины прошлого года первый такой сегмент рынка, который начал ощущать на себе, индицировать замедление — это малый и средний бизнес в регионах. (...) К концу прошлого года и в первом квартале этого года, мы видим, что и крупный бизнес начинает более аккуратно вести наем», — заявил он. Сергиенков также предрек продолжение давления на рынок труда до конца 2025 года с возможным увеличением уровня безработицы. На долгосрочном горизонте, по его словам, проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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