Белый дом: Уиткофф на этой неделе приедет в Россию

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Спецпосланник Трампа готовится к визиту в РФ
Спецпосланник Трампа готовится к визиту в РФ Фото:
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. 

«Уиткофф едет в РФ на этой неделе», — заявила Ливитт на брифинге для представителей СМИ. Трансляция шла на сайте Белого дома. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что в стране ждут визита американского спецпосланника. 

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.  «Уиткофф едет в РФ на этой неделе», — заявила Ливитт на брифинге для представителей СМИ. Трансляция шла на сайте Белого дома. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что в стране ждут визита американского спецпосланника. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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