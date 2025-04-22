Белый дом: Уиткофф на этой неделе приедет в Россию

Спецпосланник Трампа готовится к визиту в РФ
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
«Уиткофф едет в РФ на этой неделе», — заявила Ливитт на брифинге для представителей СМИ. Трансляция шла на сайте Белого дома. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что в стране ждут визита американского спецпосланника.
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