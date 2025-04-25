Шуфутинский рассказал, как смог кардинально преобразиться

Михаил Шуфутинский в последнее время заметно преобразился. «Король шансона», который недавно отметил 77-й день рождения, стал стройным и подтянутым. Таким он, кажется, был только в молодости. Артист гордится, что за весьма непродолжительный срок смог скинуть несколько десятков лишних килограммов.
«Я люблю все самое дорогое и самое вкусное, — шутит Михаил Захарович, рассказывая о своем рационе. — Но в последнее время не все себе позволяю. Жена сказала: „Все, заканчивай жрать!“. Я ее послушал», — рассказал URA.RU артист.
Шуфутинский говорит, что работать над своей формой начал три года назад. Тогда он всерьез пересмотрел свой рацион. Результат не заставил себя долго ждать.
Я начал считать калории, - объясняет певец. – Поначалу было непросто, но сейчас я уже привык. У меня есть пищевой дневник, в который я записываю все, что ем. Например, позавтракал и сразу записал в дневник. После обеда смотрю: «Так, сегодня я уже получил 1620 калорий. Значит, могу позволить себе еще двести с небольшим». Слежу за этим и стараюсь не превышать.
Шуфутинский говорит, что чувства голода при таком питании не испытывает. Помимо подсчета калорий, «король шансона» старается заниматься спортом. Михаил Захарович предпочитает плавание. В загородном доме артиста есть собственный бассейн, в котором он совершает заплывы. «Каждый день у меня не получается, потому что я часто нахожусь на гастролях. Но я стараюсь. Физические нагрузки необходимы. У меня и массажист есть», — уточнил певец.
Своей нынешней формой Шуфутинский полностью доволен. Говорит, что делать послабления в еде не собирается.
Мне жить в таком весе гораздо легче, - продолжает артист. – Когда ты носишь на себе двадцать лишних килограммов, то это непросто. Я сейчас вспоминаю: лишний вес очень мешал. Например, одежды никакой нет на тебя! Я был вынужден покупать не то, что хотел, а то, что было из моего размера в наличии. Этот момент, хочу вам сказать, очень депрессивный.
Михаил Захарович говорит, что супруга Светлана его поддерживает. В шоу-бизнесе их пару называют образцово-показательной. Светлана находится всегда рядом с любимым супругом, в том числе и на выступлениях. «У меня много сольных концертов. Зрители меня радуют своим внимание. Я нахожусь 2,5-3 часа на сцене. Как вы понимаете, мне нужно быть активным. Конечно, я во время концертов сажусь за рояль, но все равно много хожу, общаюсь со зрителями. Лишний вес мне бы мешал», — поделился Шуфутинский.
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