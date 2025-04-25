Шуфутинский рассказал, как смог кардинально преобразиться

Михаил Шуфутинский признался, что лишний вес ему очень мешал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шуфутинский заявил, что жена поддерживает его во всем
Шуфутинский заявил, что жена поддерживает его во всем Фото:

Михаил Шуфутинский в последнее время заметно преобразился. «Король шансона», который недавно отметил 77-й день рождения, стал стройным и подтянутым. Таким он, кажется, был только в молодости. Артист гордится, что за весьма непродолжительный срок смог скинуть несколько десятков лишних килограммов.

«Я люблю все самое дорогое и самое вкусное, — шутит Михаил Захарович, рассказывая о своем рационе. — Но в последнее время не все себе позволяю. Жена сказала: „Все, заканчивай жрать!“. Я ее послушал», — рассказал URA.RU артист. 

Шуфутинский говорит, что работать над своей формой начал три года назад. Тогда он всерьез пересмотрел свой рацион. Результат не заставил себя долго ждать.

 Я начал считать калории, - объясняет певец. – Поначалу было непросто, но сейчас я уже привык. У меня есть пищевой дневник, в который я записываю все, что ем. Например, позавтракал и сразу записал в дневник. После обеда смотрю: «Так, сегодня я уже получил 1620 калорий. Значит, могу позволить себе еще двести с небольшим». Слежу за этим и стараюсь не превышать.
Шуфутинский заявил, что старается регулярно заниматься спортом
Шуфутинский заявил, что старается регулярно заниматься спортом
Фото:

Шуфутинский говорит, что чувства голода при таком питании не испытывает. Помимо подсчета калорий, «король шансона» старается заниматься спортом. Михаил Захарович предпочитает плавание. В загородном доме артиста есть собственный бассейн, в котором он совершает заплывы. «Каждый день у меня не получается, потому что я часто нахожусь на гастролях. Но я стараюсь. Физические нагрузки необходимы. У меня и массажист есть», — уточнил певец. 

Своей нынешней формой Шуфутинский полностью доволен. Говорит, что делать послабления в еде не собирается.

Мне жить в таком весе гораздо легче, - продолжает артист. – Когда ты носишь на себе двадцать лишних килограммов, то это непросто. Я сейчас вспоминаю: лишний вес очень мешал. Например, одежды никакой нет на тебя! Я был вынужден покупать не то, что хотел, а то, что было из моего размера в наличии. Этот момент, хочу вам сказать, очень депрессивный.

Михаил Захарович говорит, что супруга Светлана его поддерживает. В шоу-бизнесе их пару называют образцово-показательной. Светлана находится всегда рядом с любимым супругом, в том числе и на выступлениях. «У меня много сольных концертов. Зрители меня радуют своим внимание. Я нахожусь 2,5-3 часа на сцене. Как вы понимаете, мне нужно быть активным. Конечно, я во время концертов сажусь за рояль, но все равно много хожу, общаюсь со зрителями. Лишний вес мне бы мешал», — поделился Шуфутинский. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Михаил Шуфутинский в последнее время заметно преобразился. «Король шансона», который недавно отметил 77-й день рождения, стал стройным и подтянутым. Таким он, кажется, был только в молодости. Артист гордится, что за весьма непродолжительный срок смог скинуть несколько десятков лишних килограммов. «Я люблю все самое дорогое и самое вкусное, — шутит Михаил Захарович, рассказывая о своем рационе. — Но в последнее время не все себе позволяю. Жена сказала: „Все, заканчивай жрать!“. Я ее послушал», — рассказал URA.RU артист.  Шуфутинский говорит, что работать над своей формой начал три года назад. Тогда он всерьез пересмотрел свой рацион. Результат не заставил себя долго ждать. Шуфутинский говорит, что чувства голода при таком питании не испытывает. Помимо подсчета калорий, «король шансона» старается заниматься спортом. Михаил Захарович предпочитает плавание. В загородном доме артиста есть собственный бассейн, в котором он совершает заплывы. «Каждый день у меня не получается, потому что я часто нахожусь на гастролях. Но я стараюсь. Физические нагрузки необходимы. У меня и массажист есть», — уточнил певец.  Своей нынешней формой Шуфутинский полностью доволен. Говорит, что делать послабления в еде не собирается. Михаил Захарович говорит, что супруга Светлана его поддерживает. В шоу-бизнесе их пару называют образцово-показательной. Светлана находится всегда рядом с любимым супругом, в том числе и на выступлениях. «У меня много сольных концертов. Зрители меня радуют своим внимание. Я нахожусь 2,5-3 часа на сцене. Как вы понимаете, мне нужно быть активным. Конечно, я во время концертов сажусь за рояль, но все равно много хожу, общаюсь со зрителями. Лишний вес мне бы мешал», — поделился Шуфутинский. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...