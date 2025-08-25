Прогремел взрыв на российском танкере на Чукотке, есть раненый

На танкере «Онемен» в Чукотском море произошел взрыв (архивное фото)
На российском танкере «Онэмен», следовавшем в порт Анадыря (Чукотка), произошел взрыв, в результате которого пострадал один из членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба морского порта, которому принадлежало судно.

«На малом танкере „Онемен“ АО „Анадырьморпорт“, в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения», — говорится в telegram-канале пресс-службы. По данным источника, инцидент произошел, когда судно возвращалось после доставки 300 тонн топлива в поселок Марково.

Во время движения произошел хлопок, в результате которого один член экипажа и капитана получили травмы. После произошедшего они были оперативно доставлены в Чукотскую окружную больницу.

В пресс-службе порта уточнили, что судно не потеряло герметичности после происшествия. Корабль взял на буксир толкач «Восток» и сейчас транспортирует его в анадырский порт для проведения проверки и устранения возможных повреждений. Пожара на борту не возникло, угрозы для экологии и других членов экипажа нет. Обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

