Еще один союзник России приедет в Москву на парад Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в Москве 9 мая. Об этом он сказал во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
«Президент Узбекистана подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, стороны по телефону обсудили вопросы углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
В рамках телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также рассмотрели текущие аспекты двусторонних отношений, уделив особое внимание практическим шагам по развитию взаимодействия. Отдельно подчеркивается, что лидеры обсудили перспективы реализации совместных проектов в различных сферах экономики.
Ранее участие в праздновании 80-летия Победы в Москве подтвердил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, лидеры стран Центральной Азии продолжают поддерживать тесные контакты с Россией накануне крупных памятных мероприятий.
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