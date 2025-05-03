Еще один союзник России приедет в Москву на парад Победы

Глава Узбекистана Мирзиеев подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве
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Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в параде Победы в Москве
Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в параде Победы в Москве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в Москве 9 мая. Об этом он сказал во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным. 

«Президент Узбекистана подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, стороны по телефону обсудили вопросы углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

В рамках телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также рассмотрели текущие аспекты двусторонних отношений, уделив особое внимание практическим шагам по развитию взаимодействия. Отдельно подчеркивается, что лидеры обсудили перспективы реализации совместных проектов в различных сферах экономики.

Ранее участие в праздновании 80-летия Победы в Москве подтвердил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, лидеры стран Центральной Азии продолжают поддерживать тесные контакты с Россией накануне крупных памятных мероприятий.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в Москве 9 мая. Об этом он сказал во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным.  «Президент Узбекистана подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, стороны по телефону обсудили вопросы углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В рамках телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также рассмотрели текущие аспекты двусторонних отношений, уделив особое внимание практическим шагам по развитию взаимодействия. Отдельно подчеркивается, что лидеры обсудили перспективы реализации совместных проектов в различных сферах экономики. Ранее участие в праздновании 80-летия Победы в Москве подтвердил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, лидеры стран Центральной Азии продолжают поддерживать тесные контакты с Россией накануне крупных памятных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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