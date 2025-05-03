«Диву даешься»: в Кремле прокомментировали слухи о визите Рубио в РФ 9 мая

Песков: Кремль не располагает информацией о визите Рубио на День Победы
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Песков заявил, что у Кремля нет информации по визиту Рубио в Москву
Песков заявил, что у Кремля нет информации по визиту Рубио в Москву Фото:
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Кремль не располагает информацией о возможном визите американского сенатора Марко Рубио в Москву на День Победы 9 мая 2025 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о спекуляциях в американской прессе.

«Я не располагаю информацией [о визите Рубио в Москву на 9 мая]. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее источник «Звезды» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве возможно участие высокопоставленного представителя Соединенных Штатов, среди возможных кандидатов называется госсекретарь Рубио. Ожидается, что 9 мая столицу России посетят руководители 20 государств.

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Кремль не располагает информацией о возможном визите американского сенатора Марко Рубио в Москву на День Победы 9 мая 2025 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о спекуляциях в американской прессе. «Я не располагаю информацией [о визите Рубио в Москву на 9 мая]. Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее источник «Звезды» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве возможно участие высокопоставленного представителя Соединенных Штатов, среди возможных кандидатов называется госсекретарь Рубио. Ожидается, что 9 мая столицу России посетят руководители 20 государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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