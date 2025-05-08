В Венгрии ответили, поддержат ли они выделение средств ЕС на вооружение Украины

Сийярто: Венгрия не поддержит оказание ЕС военной помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Требования ЕС увеличить финансирование ВСУ представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии
Требования ЕС увеличить финансирование ВСУ представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии Фото:

Венгрия не станет поддерживать предложение о предоставлении Украине военной помощи, которое будет обсуждаться на неформальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

«Позиция Брюсселя заключается в том, что вместо установления мира на Украину следует направить больше денег и оружия. <...> Это невероятно наглое и опасное предложение, и поэтому венгерское правительство сделает все, что в его силах, чтобы не допустить этого», — сообщил Сийярто. Его заявление опубликовано на телеканале М1.

Он подчеркнул, что в ходе визита в Варшаву вновь изложит точку зрения, которой Венгрия придерживается на протяжении последних трех лет: страна не собирается брать на себя расходы, связанные с конфликтом на Украине. По словам министра, требования Евросоюза увеличить финансирование и поставки вооружения Киеву представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет собой опасность для европейского аграрного сектора. Он также отметил, что Будапешт не намерен оказывать финансовую поддержку Украине с целью предотвращения ее дефолта, предает RT.

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Венгрия не станет поддерживать предложение о предоставлении Украине военной помощи, которое будет обсуждаться на неформальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.  «Позиция Брюсселя заключается в том, что вместо установления мира на Украину следует направить больше денег и оружия. <...> Это невероятно наглое и опасное предложение, и поэтому венгерское правительство сделает все, что в его силах, чтобы не допустить этого», — сообщил Сийярто. Его заявление опубликовано на телеканале М1. Он подчеркнул, что в ходе визита в Варшаву вновь изложит точку зрения, которой Венгрия придерживается на протяжении последних трех лет: страна не собирается брать на себя расходы, связанные с конфликтом на Украине. По словам министра, требования Евросоюза увеличить финансирование и поставки вооружения Киеву представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет собой опасность для европейского аграрного сектора. Он также отметил, что Будапешт не намерен оказывать финансовую поддержку Украине с целью предотвращения ее дефолта, предает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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