В Венгрии ответили, поддержат ли они выделение средств ЕС на вооружение Украины

Венгрия не станет поддерживать предложение о предоставлении Украине военной помощи, которое будет обсуждаться на неформальном заседании глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Позиция Брюсселя заключается в том, что вместо установления мира на Украину следует направить больше денег и оружия. <...> Это невероятно наглое и опасное предложение, и поэтому венгерское правительство сделает все, что в его силах, чтобы не допустить этого», — сообщил Сийярто. Его заявление опубликовано на телеканале М1.
Он подчеркнул, что в ходе визита в Варшаву вновь изложит точку зрения, которой Венгрия придерживается на протяжении последних трех лет: страна не собирается брать на себя расходы, связанные с конфликтом на Украине. По словам министра, требования Евросоюза увеличить финансирование и поставки вооружения Киеву представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет собой опасность для европейского аграрного сектора. Он также отметил, что Будапешт не намерен оказывать финансовую поддержку Украине с целью предотвращения ее дефолта, предает RT.
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