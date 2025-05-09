Во Франции узнали о планах потрясенного Парадом Победы в Москве Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский был потрясен масштабом парада по случаю Дня Победы в Москве и выразил желание ускорить отправку западных военных на территорию Украины. Об этом сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров „коалиции желающих“ на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
По мнению французского политика, подобные инициативы могут привести к обострению конфликта и втягиванию западных стран в боевые действия. Он выразил опасения, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать ускоренную отправку военных на Украину.
В Москве на Красной площади 9 мая состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих. ВС РФ продемонстрировали современные образцы военной техники, подтвердив высокий уровень технического оснащения армии. Открывали прохождение механизированной колонны легендарные танки Т-34, символизирующие историческую победу советского народа. Подробнее — в материале URA.RU.
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