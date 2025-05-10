В Белгороде задержали мужчину, сорвавшего Знамя Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина раскаялся в том, что сорвал Знамя Победы
Мужчина раскаялся в том, что сорвал Знамя Победы Фото:

В Белгороде полицией был задержан мужчина, сорвавший Знамя Победы. В отношении его был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

«В отношении мужчины составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство.)», — сообщает MK.RU. Инцидент произошел на Гражданском проспекте несколько дней назад. Как сообщил один из жителей района, после того, как мужчина сорвал Знамя Победы, он задержался на крыльце в течение нескольких минут, а затем покинул место происшествия. Задержанный выразил сожаление по поводу своего поступка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгороде полицией был задержан мужчина, сорвавший Знамя Победы. В отношении его был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. «В отношении мужчины составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство.)», — сообщает MK.RU. Инцидент произошел на Гражданском проспекте несколько дней назад. Как сообщил один из жителей района, после того, как мужчина сорвал Знамя Победы, он задержался на крыльце в течение нескольких минут, а затем покинул место происшествия. Задержанный выразил сожаление по поводу своего поступка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...