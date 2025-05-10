В Белгороде задержали мужчину, сорвавшего Знамя Победы

В Белгороде полицией был задержан мужчина, сорвавший Знамя Победы. В отношении его был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
«В отношении мужчины составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство.)», — сообщает MK.RU. Инцидент произошел на Гражданском проспекте несколько дней назад. Как сообщил один из жителей района, после того, как мужчина сорвал Знамя Победы, он задержался на крыльце в течение нескольких минут, а затем покинул место происшествия. Задержанный выразил сожаление по поводу своего поступка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.