Сильные дожди и заморозки: какая погода встретит москвичей на этой неделе

Синоптик Позднякова: во вторник будут сильные дожди и холодная погода
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Температура опустится до –1 градуса, заявила Позднякова
Температура опустится до –1 градуса, заявила Позднякова Фото:

На этой неделе москвичей ожидают сильные дожди и холодная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Для столичного региона самым неприятным моментом будет то, что завтра днем у нас ожидаются дожди, местами сильные. И температура воздуха из-за этого будет невелика — всего где-то +10…+12 градусов», — передает слова Поздняковой газета «Известия». Она добавила, что температура может опуститься до –1 градуса, а в некоторых регионах Центральной России — еще ниже.

14 мая ночная температура в Москве составит +3…+5 градусов, а дневная поднимется до +12…+17 градусов, но ожидается порывистый ветер. 15 и 16 мая погода улучшится: температура поднимется до +14…+19 градусов днем, возможны небольшие дожди. К выходным погода приблизится к норме с температурами +15…+20 градусов.

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На этой неделе москвичей ожидают сильные дожди и холодная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Для столичного региона самым неприятным моментом будет то, что завтра днем у нас ожидаются дожди, местами сильные. И температура воздуха из-за этого будет невелика — всего где-то +10…+12 градусов», — передает слова Поздняковой газета «Известия». Она добавила, что температура может опуститься до –1 градуса, а в некоторых регионах Центральной России — еще ниже. 14 мая ночная температура в Москве составит +3…+5 градусов, а дневная поднимется до +12…+17 градусов, но ожидается порывистый ветер. 15 и 16 мая погода улучшится: температура поднимется до +14…+19 градусов днем, возможны небольшие дожди. К выходным погода приблизится к норме с температурами +15…+20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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