Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности поддержать референдум по вопросу отмены санкций против России, если такой будет объявлен. Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — отметил Фицо во время телеэфира. Цитата по РИА «Новости». Премьер-министр также подверг критике позицию Европейского союза, который, по его словам, продолжает обсуждать введение новых санкций в то время, когда начались переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
В начале мая активисты Словакии передали в канцелярию президента страны петицию с требованием провести референдум об отмене антироссийских санкций, передает RT. Им удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах, что соответствует требованиям словацкого законодательства для проведения подобной инициативы.
Вопрос, который предлагается вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?». Лидеры ряда политических движений республики ранее высказывались за минимизацию негативного влияния санкций на экономику страны.
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