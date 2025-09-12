В Кремле объяснили истерику Европы по поводу учений «Запад-2025»

Песков: Европа обеспокоена учениями «Запад-2025» из-за своей враждебной политики
Песков заявил, что Россия никогда не двигалась в сторону госграниц Европы
Песков заявил, что Россия никогда не двигалась в сторону госграниц Европы
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

В Кремле объяснили обеспокоенность европейских стран, в частности Польши, из-за предстоящих учений «Запад-2025». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобная реакция связана с текущей враждебной позицией Европы по отношению к Москве.

"Разумеется, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран. В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружественного сосуществования представители всегда имеют возможность наблюдать — такая практика была. Сейчас же, когда Европа занимается враждебную позицию, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки", — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит журналист URA.RU. 

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил слова Владимира Путина о том, то Москва никогда никому не угрожала. Он отмечал, что именно Европа всегда двигалась в сторону госграниц России. 

Сегодня, 12 сентября, Россия и Белоруссия начали совместные учения «Запад-2025». В ответ Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Несмотря на это, Польша направила к границе с Россией и Беларусью около 40 тысяч военных.

