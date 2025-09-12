Военнослужащие российской группировки войск «Восток» за прошедшую неделю освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«За прошедшую неделю подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области», — сказано в сообщении. В министерстве уточнили, что группировка «Восток» нанесла значительный урон ВСУ.
Потери украинских подразделений на этом участке составили свыше 1 640 военнослужащих, уничтожены танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и десять единиц полевой артиллерии. Кроме того, сообщается о поражении живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, одной бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны.
Минобороны также подтвердило контроль над населенными пунктами Хорошее и Сосновка. Российские войска продолжают укреплять позиции на освобожденных территориях и ведут работу по обеспечению безопасности местного населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.