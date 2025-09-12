Армия России взяла под контроль еще одно село в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Новопетровское в Днепропетровской области
В Днепропетровской области военнослужащие России освободили Новопетровское
В Днепропетровской области военнослужащие России освободили Новопетровское
Военнослужащие российской группировки войск «Восток» за прошедшую неделю освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области», — сказано в сообщении. В министерстве уточнили, что группировка «Восток» нанесла значительный урон ВСУ.

Потери украинских подразделений на этом участке составили свыше 1 640 военнослужащих, уничтожены танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и десять единиц полевой артиллерии. Кроме того, сообщается о поражении живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, одной бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны.

Минобороны также подтвердило контроль над населенными пунктами Хорошее и Сосновка. Российские войска продолжают укреплять позиции на освобожденных территориях и ведут работу по обеспечению безопасности местного населения.

