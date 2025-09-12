Определен порядок выступления артистов на «Интервидении»

Первой на «Интервидении» выступит кубинская певица Сулема Иглесиас-Саласар
Сулема Иглесиас-Саласар из Кубы первой выступит на «Интервидении»
Установлен порядок выступлений всех исполнителей на международном песенном конкурсе «Интервидение». Согласно информации с жеребьевки, первой на сцену выйдет представительница Кубы — Сулема Иглесиас-Саласар. 

Жеребьевка состоялась 12 сентября в Национальном центре «Россия». Мероприятие прошло с соблюдением национальных традиций и использованием символов русской культуры: делегации от стран-участников наливали кипяток из самовара в чашки, установленные на специальном «колесе фортуны». После нагревания на посуде проявлялись номера, определяющие очередность выступлений артистов, передает  ТАСС. 

Сам конкурс запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдет на площадке «Live арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист Shaman (Ярослав Дронов). Он выступит под номером девять. Участники конкурса выступят в следующей последовательности: Куба (Сулема Иглесиас-Саласар), Киргизия (трио «НОМАД»), Китай (Ван Си), Египет (Мустафа Саад), Кения (Санайпей Танде), США (Брэндон Ховард), Казахстан (?мре), ОАЭ (Саид Аль-Али), Россия (Shaman), Бразилия (Лусиано Калазанс и Таис Надер), Таджикистан (Фаррух Хасанов), Катар (Дана Аль-Мир), Мадагаскар (Denise & D-LAIN), Саудовская Аравия (Зейна Имад), Колумбия (Нидия Гонгора), Эфиопия (Нетсанет Султан), Венесуэла (Омар Аседо), Сербия (Слободан Тркуля и Balkanopolis), ЮАР (Mzansi Jikelele), Вьетнам (Дык Фук), Беларусь (Настя Кравченко), Узбекистан (Шохрух Ганиев). Завершит конкурс выступление индийского исполнителя Раухана Малика.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, который проводился с 1946 по 1993 год под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). В 1960–1980-х годах он проходил по формату, аналогичному «Евровидению», европейской музыкальной премии, организованной Европейским вещательным союзом после выхода из OIRT. Помимо социалистических государств и стран-союзников СССР, в конкурсе принимали участие также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия. Президент России Владимир Путин 3 февраля подписал указ о проведении «Интервидение». На сегодняшний день участие подтвердили порядка 20 стран, включая все государства, входящие в БРИКС.

