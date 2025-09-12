Песков: участие ветеранов СВО в выборах - закономерный процесс

Участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в выборах различных уровней представляет собой закономерный процесс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Только позитивно. Все мы желаем успехов на этих выборах. Это закономерный процесс. Ветераны возвращаются, интегрируются в мирную жизнь», — отметил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в рамках Единого дня голосования 2025 года кандидатами на различных выборах зарегистрированы 1616 участников СВО. Об этом она заявила на брифинге о старте голосования.
В пятницу, 12 сентября, на территории России были открыты избирательные участки в ряде регионов страны. Одними из первых к голосованию приступили жители Камчатского края. В 11 субъектах федерации проходят выборы депутатов законодательных собраний, в то время как в 25 городах граждане выбирают представителей в органы местного самоуправления административных центров. Как найти свой избирательный участок — в материале URA.RU.
