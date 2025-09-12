Минобороны: российские военные нанесли семь ударов по объектам на Украине

Российские военные с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, целями ударов стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Кроме того, под удар попали пункты управления, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех по производству безэкипажных катеров, а также временные пункты размещения украинских военных формирований, националистов и иностранных наемников. Подробности о количестве пораженных объектов в сводке не приводятся.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошлую неделю подразделения группировки войск «Днепр» и Черноморского флота России уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Также российской армии удалось освободить село Новопетровское в Днепропетровской области, передает «Национальная служба новостей».
