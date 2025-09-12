Минобороны: российские военные нанесли семь ударов по объектам на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ поразили объекты ВПК на Украине
ВС РФ поразили объекты ВПК на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в  telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, целями ударов стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, под удар попали пункты управления, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех по производству безэкипажных катеров, а также временные пункты размещения украинских военных формирований, националистов и иностранных наемников. Подробности о количестве пораженных объектов в сводке не приводятся.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошлую неделю подразделения группировки войск «Днепр» и Черноморского флота России уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Также российской армии удалось освободить село Новопетровское в Днепропетровской области, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в  telegram-канале Минобороны. По данным ведомства, целями ударов стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, под удар попали пункты управления, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех по производству безэкипажных катеров, а также временные пункты размещения украинских военных формирований, националистов и иностранных наемников. Подробности о количестве пораженных объектов в сводке не приводятся. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошлую неделю подразделения группировки войск «Днепр» и Черноморского флота России уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Также российской армии удалось освободить село Новопетровское в Днепропетровской области, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...