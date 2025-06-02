Премьер-министр Венгрии Орбан считает, что конфликт на Украине может затянуться

Орбан: конфликт на Украине затянется на долгие годы
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Конфликт на Украине затянется на долго, заявил Орбан
Конфликт на Украине затянется на долго, заявил Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может продлиться дольше, чем ожидалось ранее, и предупредил о необходимости готовиться к затяжному противостоянию. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после созыва совета обороны страны.

«Акции последних нескольких дней говорят о том, что конфликт будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с (президентом США Дональдом) Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить конфликт», — отметил Орбан. Свое мнение он выразил на странице в соцсети Facebook ( принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам венгерского премьер-министра, страна должна оставаться на стороне мира, несмотря на возможное усиление давления со стороны ЕС. Орбан подчеркнул, что Венгрия может столкнуться с критикой из-за поддержки мирной позиции и союзнических отношений с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, что Будапешту придется готовиться к новым кампаниям спецслужб, клеветническим атакам и военно-пропагандистским акциям, исходящим из Киева и Брюсселя.

Ранее в Стамбуле во дворце Чираган прошел второй раунд переговоров России и Украины. Диалог представителей двух стран шел чуть более часа.

Переговоры шли на русском языке, передает RT. В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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Конфликт на Украине может продлиться дольше, чем ожидалось ранее, и предупредил о необходимости готовиться к затяжному противостоянию. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после созыва совета обороны страны. «Акции последних нескольких дней говорят о том, что конфликт будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с (президентом США Дональдом) Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить конфликт», — отметил Орбан. Свое мнение он выразил на странице в соцсети Facebook ( принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам венгерского премьер-министра, страна должна оставаться на стороне мира, несмотря на возможное усиление давления со стороны ЕС. Орбан подчеркнул, что Венгрия может столкнуться с критикой из-за поддержки мирной позиции и союзнических отношений с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, что Будапешту придется готовиться к новым кампаниям спецслужб, клеветническим атакам и военно-пропагандистским акциям, исходящим из Киева и Брюсселя. Ранее в Стамбуле во дворце Чираган прошел второй раунд переговоров России и Украины. Диалог представителей двух стран шел чуть более часа. Переговоры шли на русском языке, передает RT. В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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