ВС РФ разгромили склады боеприпасов ВСУ

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ВСУ лишились места подготовки операторов FPV-дронов
ВСУ лишились места подготовки операторов FPV-дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации объявило о серии ударов, нанесенных по военным объектам на Украине. Атакованы были склады боеприпасов и центры подготовки операторов FPV-дронов.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. По данным ведомства, операции были выполнены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее Минобороны РФ уже сообщало о серии ударов по военным объектам на Украине, включая склады боеприпасов, полигоны и производственные помещения создания беспилотников. Тогда операции проводились с применением авиации, артиллерии и высокоточного вооружения в ответ на атаки украинских дронов по российской территории, в результате которых пострадали мирные жители.

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Министерство обороны Российской Федерации объявило о серии ударов, нанесенных по военным объектам на Украине. Атакованы были склады боеприпасов и центры подготовки операторов FPV-дронов. «Нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. По данным ведомства, операции были выполнены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Ранее Минобороны РФ уже сообщало о серии ударов по военным объектам на Украине, включая склады боеприпасов, полигоны и производственные помещения создания беспилотников. Тогда операции проводились с применением авиации, артиллерии и высокоточного вооружения в ответ на атаки украинских дронов по российской территории, в результате которых пострадали мирные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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