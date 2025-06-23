ВС РФ разгромили склады боеприпасов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации объявило о серии ударов, нанесенных по военным объектам на Украине. Атакованы были склады боеприпасов и центры подготовки операторов FPV-дронов.
«Нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137-ми районах», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. По данным ведомства, операции были выполнены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее Минобороны РФ уже сообщало о серии ударов по военным объектам на Украине, включая склады боеприпасов, полигоны и производственные помещения создания беспилотников. Тогда операции проводились с применением авиации, артиллерии и высокоточного вооружения в ответ на атаки украинских дронов по российской территории, в результате которых пострадали мирные жители.
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