ВС РФ поразили полигон, склады и цехи производства дронов ВСУ

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Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ
Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по военным объектам на Украине, в том числе по полигону, складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 20 по утро 27 мая российские средства ПВО нейтрализовали и перехватили 2331 украинский дрона. За пределами зоны проведения спецоперации было уничтожено 1465 беспилотников. В результате атак украинских БПЛА на территории российских регионов пострадали мирные жители, среди которых имеются женщины и дети. В ответ на эти инциденты ВС РФ нанесли удары с использованием высокоточного вооружения.

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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по военным объектам на Украине, в том числе по полигону, складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. Ранее в Минобороны сообщили, что с 20 по утро 27 мая российские средства ПВО нейтрализовали и перехватили 2331 украинский дрона. За пределами зоны проведения спецоперации было уничтожено 1465 беспилотников. В результате атак украинских БПЛА на территории российских регионов пострадали мирные жители, среди которых имеются женщины и дети. В ответ на эти инциденты ВС РФ нанесли удары с использованием высокоточного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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