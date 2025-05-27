ВС РФ поразили полигон, склады и цехи производства дронов ВСУ

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по военным объектам на Украине, в том числе по полигону, складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 20 по утро 27 мая российские средства ПВО нейтрализовали и перехватили 2331 украинский дрона. За пределами зоны проведения спецоперации было уничтожено 1465 беспилотников. В результате атак украинских БПЛА на территории российских регионов пострадали мирные жители, среди которых имеются женщины и дети. В ответ на эти инциденты ВС РФ нанесли удары с использованием высокоточного вооружения.
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