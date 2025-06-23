23 июня 2025

В Железноводске мужчина открыл стрельбу по прохожим и животным. Видео

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Мужчина начал стрельбу из окна
Мужчина начал стрельбу из окна Фото:

В Железноводске Ставропольского края мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает глава города Евгений Бакулин.

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям сотрудников полиции, преступник был быстро задержан и находится сейчас в отделе. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего», — написал глава города в официальном telegram-канале.

Ранее в Москве также был задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравления животных на территории Московского зоопарка. Тогда подозрительные вещества были обнаружены сотрудниками учреждения, а злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. В обоих случаях правоохранительные органы оперативно отреагировали и проводят проверки по фактам противоправных действий в отношении людей и животных.

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В Железноводске Ставропольского края мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает глава города Евгений Бакулин. «Благодаря профессионализму и слаженным действиям сотрудников полиции, преступник был быстро задержан и находится сейчас в отделе. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего», — написал глава города в официальном telegram-канале. Ранее в Москве также был задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравления животных на территории Московского зоопарка. Тогда подозрительные вещества были обнаружены сотрудниками учреждения, а злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. В обоих случаях правоохранительные органы оперативно отреагировали и проводят проверки по фактам противоправных действий в отношении людей и животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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