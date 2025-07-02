«Единая Россия» предложила передать весь жилищный надзор государству

«Единая Россия» представила на рассмотрение Государственной думы законопроект, направленный на реформирование системы жилищного надзора. Документ предусматривает интеграцию функций государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в единую структуру. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Мы предлагаем отказаться от муниципального жилищного контроля как самостоятельного вида. Зачем в одном доме два разных контролера, которые, по сути, проверяют одно и то же, но при этом еще у каждого своя схема работы и инструментарий?» — пояснил Владимир Якушев, его слова передает пресс-служба «Единой России». Как пояснили в партии, документом, внесенным в Госдуму, предлагается объединить государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль.
По словам Якушева, нагрузка на муниципальных контролеров невелика, а эффективность их работы низкая, поскольку доля муниципального жилья постоянно сокращается и на сейчас составляет лишь около 3,5%. В связи с этим необходимо перераспределить ресурсы: функции жилищного надзора должны быть полностью переданы государственным органам, как это изначально предусматривалось Жилищным кодексом, независимо от формы собственности жилфонда. К числу очевидных преимуществ этой модели относятся консолидация полномочий в одном органе и унификация надзорных процедур. Повышение статуса контролирующего органа приведет к усилению защиты прав жителей муниципального жилья, заключил секретарь Генсовета партии.
Авторы законодательной инициативы — сенаторы Андрей Шевченко и Александр Высокинский, председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, а также Владимир Якушев. В «Единой России» пояснили, что в настоящее время органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению муниципального жилищного контроля в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности. Контроль за остальным жилищным фондом возложен на органы государственного жилищного надзора. Таким образом, в многоквартирных домах, где присутствует хотя бы одна муниципальная квартира, одновременно проводятся как государственный, так и муниципальный жилищные контроли, при этом предмет проверки зачастую совпадает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.