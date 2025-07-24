В России впервые завели дело за передачу банковского счета мошенникам

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Мошенники использовали банковские счета для перевода средств
Мошенники использовали банковские счета для перевода средств Фото:

В Москве возбудили первое уголовное дело о так называемом «дропперстве» — передаче злоумышленникам банковского счета, открытого для перевода похищенных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из московского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 52-летнюю жительницу Москвы», — заявила Волк в своем telegram-канале. Она также подтвердила изъятие в ходе обыска мобильных телефонов, компьютеров, банковских и SIM-карт.

По данным следствия, женщина, надеясь погасить долги, нашла в интернете подработку и по указанию мошенников открыла счет ИП. Этот счет затем использовался для зачисления свыше миллиона рублей, полученных преступным путем, а информацию об операциях она передавала кураторам через мессенджер. Сейчас полиция и следователи устанавливают все обстоятельства дела и разыскивают соучастников.

Ранее URA.RU рассказало, как работает новая схема мошенничества. Подчеркивается, что передача личных данных из банка третьим лицам, вне зависимости от объяснений и условий, классифицируется как дропперство и влечет за собой уголовную ответственность.

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В Москве возбудили первое уголовное дело о так называемом «дропперстве» — передаче злоумышленникам банковского счета, открытого для перевода похищенных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из московского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 52-летнюю жительницу Москвы», — заявила Волк в своем telegram-канале. Она также подтвердила изъятие в ходе обыска мобильных телефонов, компьютеров, банковских и SIM-карт. По данным следствия, женщина, надеясь погасить долги, нашла в интернете подработку и по указанию мошенников открыла счет ИП. Этот счет затем использовался для зачисления свыше миллиона рублей, полученных преступным путем, а информацию об операциях она передавала кураторам через мессенджер. Сейчас полиция и следователи устанавливают все обстоятельства дела и разыскивают соучастников. Ранее URA.RU рассказало, как работает новая схема мошенничества. Подчеркивается, что передача личных данных из банка третьим лицам, вне зависимости от объяснений и условий, классифицируется как дропперство и влечет за собой уголовную ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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