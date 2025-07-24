Годовалая девочка и онколог летели на борту разбившегося Ан-24 в Приамурье

На борту разбившегося в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 находился годовалый ребенок и хирург-онколог. Об этом пишет Life.ru.
«Трагедия с Ан-24 в Амурской области оборвала жизнь годовалой девочки и известного на Дальнем Востоке торакального хирурга Леонида Майзеля», — сказано в материале Life. Врач с опытом работы 48 лет занимал должности как хирурга, так и онколога в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Свое последнее дежурство он отработал 20 июля. Что касается ребенка, она находилась на борту самолета в сопровождении своей 25-летней матери. Они летели из Иркутской области.
Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24.
В результате крушения, по предварительной информации, выживших нет. На борту самолета находилось 49 человек, включая членов экипажа. По информации оперативных служб, по одной из версий, авиакатастрофа случилась из-за возможной ошибки пилотов. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.
Позже стало известно, что пассажиры давно жаловались на модель данного самолета из-за ее неудовлетворительного состояния. Командиром воздушного судна являлся 61-летний пилот Вячеслав Логвинов. Его дочь узнала о трагедии из СМИ, она подтвердила, что ее отец работал на авиакомпанию «Ангара» и часто управлял Ан-24. Также выяснилось, что с 2018 года данный самолет попал в 4 авиаинцидента.
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