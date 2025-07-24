Кремль остался доволен переговорами России и Украины

Кремль остался удовлетворен результатами третьего раунда переговоров России и Украины, отметив конструктивные предложения, которые предоставила российская делегация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предложения РФ на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля отметил, положительную динамику в обсуждении гуманитарных тем, а также предложение России о создании групп для работы в онлайн-режиме. По словам Пескова, встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет возможна после «проделанной предметной работы».
Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
После окончания встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта.
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