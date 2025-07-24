Лукашенко и его сыну запретили появляться в Эстонии

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Таллин ввел санкции против Минска в 2020 году
Таллин ввел санкции против Минска в 2020 году Фото:

Правительство Эстонии опубликовало документ о введении бессрочного запрета на въезд в страну 273 гражданам Беларуси. В санкционный список попали президент Беларуси Александр Лукашенко и его старший сын Виктор Лукашенко.

Согласно документу, в список также попали высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники силовых структур. Эстония считает, что белорусские власти продолжают репрессии и игнорируют международные требования. Таллин ввел санкции против Минска пять лет назад, в 2020 году.

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Правительство Эстонии опубликовало документ о введении бессрочного запрета на въезд в страну 273 гражданам Беларуси. В санкционный список попали президент Беларуси Александр Лукашенко и его старший сын Виктор Лукашенко. Согласно документу, в список также попали высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники силовых структур. Эстония считает, что белорусские власти продолжают репрессии и игнорируют международные требования. Таллин ввел санкции против Минска пять лет назад, в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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