Россия временно приостановила подачу газа в Армению

Поставки природного газа из России в Армению временно прекращены с 24 по 26 июля из-за проведения аварийно-восстановительных работ на участке газопровода, проходящем по территории Грузии. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Газпром Армения».
«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке „Казах-Сагурамо“ транзитного магистрального газопровода „Северный Кавказ — Закавказье“ на территории Грузии, с 07:00 (06:00 МСК) 24 июля до 19:00 (18:00 МСК) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано на сайте компании.
Там также отметили, что в течение данного периода бесперебойное обеспечение Республики газом будет обеспечено в полном объеме за счет использования внутренних ресурсов, а также дополнительных поставок природного газа из Ирана. Компания «Газпром Армения», являющаяся дочерней структурой российского «Газпрома» и полностью ему принадлежащая, осуществляет поставки газа на внутренний рынок страны.
Ранее, после прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и перехода Киева к поиску альтернативных поставщиков, страны региона стали активнее диверсифицировать маршруты и источники поставок газа. В частности, Украина заинтересована в том, чтобы поставки голубого топлива осуществлялись из Азербайджана. Также Киев предоставил Баку возможность использования собственных подземных газовых хранилищ.
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