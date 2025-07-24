При крушении Ан-24 выживших нет

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При крушении самолета Ан-24, предварительно, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом URA.RU сообщили по телефону доверия экстренной службы. «Предварительно, нет выживших», — сообщили в справочной службе. Ранее сообщалось, что на борту было 43 человека.
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