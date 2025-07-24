Песков: Путину доложено о крушении самолета в Амурской области

Президенту России Владимиру Путину доложено о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, ему доложено об этом», — ответил Песков на вопрос «Известий». По его словам, президент будет получать всю оперативную информацию по линии профильных служб.
Самолет Ан-24 пропал с радаров вскоре после вылета. На борту находились 43 пассажира, среди которых пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс. Поисково-спасательные работы начались сразу после получения сигнала о пропаже самолета. В условиях сложной погодной обстановки и труднодоступной местности спасатели обнаружили обломки Ан-24 недалеко от города Тында.
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