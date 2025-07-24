Песков: Путину доложено о крушении самолета в Амурской области

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Президент будет получать всю оперативную информацию по линии профильных служб
Президент будет получать всю оперативную информацию по линии профильных служб Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Президенту России Владимиру Путину доложено о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, ему доложено об этом», — ответил Песков на вопрос «Известий». По его словам, президент будет получать всю оперативную информацию по линии профильных служб.

Самолет Ан-24 пропал с радаров вскоре после вылета. На борту находились 43 пассажира, среди которых пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс. Поисково-спасательные работы начались сразу после получения сигнала о пропаже самолета. В условиях сложной погодной обстановки и труднодоступной местности спасатели обнаружили обломки Ан-24 недалеко от города Тында.

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Президенту России Владимиру Путину доложено о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Естественно, ему доложено об этом», — ответил Песков на вопрос «Известий». По его словам, президент будет получать всю оперативную информацию по линии профильных служб. Самолет Ан-24 пропал с радаров вскоре после вылета. На борту находились 43 пассажира, среди которых пятеро детей, и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс. Поисково-спасательные работы начались сразу после получения сигнала о пропаже самолета. В условиях сложной погодной обстановки и труднодоступной местности спасатели обнаружили обломки Ан-24 недалеко от города Тында.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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