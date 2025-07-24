«Это дело важно для всех»: адвокат Вербицкая-Линник прояснила ситуацию с ослепшей женой Алибасова

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в настоящий момент занимается формированием правовой позиции, которая будет касаться дела ослепшей жены сына продюсера Бари Алибасова. Бари Алибасов-младший считает, что Арина потеряла зрение из-за халатности врачей региональной частной клиники. Правозащитник в беседе с URA.RU рассказала о подготовке иска.
«Нами заказано несколько независимых экспертных исследований. После того как получим результат — выберем и соответствующий способ защиты права. Принципиальным вопросом для нас является установление факта вреда здоровью Арины и определение его тяжести, а также наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) медиков и наступившими последствиями в виде частичной потери зрения. После получения данных заключений мы завершим подготовку правовой позиции и направим иск в суд. Смею предположить, что мы сможем обосновать свою правоту и защитить интересы доверителя», — пояснила Вербицкая-Линник, представляющая интересы семьи.
Алибасов-младший в разговоре с агентством пояснил, что его жене вернуть зрение не поможет даже еще одна операция. Но он надеется с помощью адвоката не только добиться денежной компенсации после случившегося, но и на своем горьком примере продемонстрировать людям, что нужно добиваться справедливости. Этой же позиции придерживается и адвокат.
«Для нас, адвокатов Агентства „Вербицкая, Счастливый и партнеры“ чрезвычайно важно не только защитить Арину и обеспечить взыскание в ее пользу справедливой денежной компенсации, но и создать в очередной раз судебный прецедент. Такой некий алгоритм, по которому смогут действовать все наши граждане, нуждающиеся в помощи, но, например, не имеющие возможности приехать в Москву (проживающие в ином регионе, малоимущие, многодетные семьи, одинокие мамочки) — все те, кто нуждается или кто не имеет возможности нанять дорогую команду столичных адвокатов. Мы делаем работу не только для Арины — в ее лице для всех Вас», — пояснила Вербицкая-Линник.
Она отметила, что провела опрос в своих соцсетей и выяснила, что с подобными случаями сталкивались многие. Поэтому она понимает всю важность этого процесса.
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