Бейонсе дала концерт в костюме цветов российского флага. Видео

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Российские фанаты оценили новый наряд Бейонсе
Российские фанаты оценили новый наряд Бейонсе Фото:

Недавно на своем концерте певица Бейонсе удивила поклонников оригинальным выбором сценического костюма. Она появилась перед зрителями в наряде, выполненном в цветах российского флага — белом, синем и красном.

Комментарии к посту Бейонсе в новом наряде
Комментарии к посту Бейонсе в новом наряде
Фото:

Соответствующим постом с этого яркого момента Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), вызвав бурю восторга и обсуждений среди российских фанатов и пользователей сети. Многие отметили, что такой наряд демонстрирует певицу как истинную интернациональную звезду, способную соединять разные культуры через музыку и искусство.

Концерт состоялся в рамках ее мирового турне, и выступление в таком необычном наряде, безусловно, стало ярким акцентом этого события. Подробности о том, какой именно посыл Бейонсе хотела донести своим образом, пока остаются неизвестными, но фанаты с нетерпением ждут дальнейших публикаций и интервью с их любимой артисткой.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Недавно на своем концерте певица Бейонсе удивила поклонников оригинальным выбором сценического костюма. Она появилась перед зрителями в наряде, выполненном в цветах российского флага — белом, синем и красном. Соответствующим постом с этого яркого момента Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), вызвав бурю восторга и обсуждений среди российских фанатов и пользователей сети. Многие отметили, что такой наряд демонстрирует певицу как истинную интернациональную звезду, способную соединять разные культуры через музыку и искусство. Концерт состоялся в рамках ее мирового турне, и выступление в таком необычном наряде, безусловно, стало ярким акцентом этого события. Подробности о том, какой именно посыл Бейонсе хотела донести своим образом, пока остаются неизвестными, но фанаты с нетерпением ждут дальнейших публикаций и интервью с их любимой артисткой. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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