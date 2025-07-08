Недавно на своем концерте певица Бейонсе удивила поклонников оригинальным выбором сценического костюма. Она появилась перед зрителями в наряде, выполненном в цветах российского флага — белом, синем и красном.
Соответствующим постом с этого яркого момента Бейонсе поделилась на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), вызвав бурю восторга и обсуждений среди российских фанатов и пользователей сети. Многие отметили, что такой наряд демонстрирует певицу как истинную интернациональную звезду, способную соединять разные культуры через музыку и искусство.
Концерт состоялся в рамках ее мирового турне, и выступление в таком необычном наряде, безусловно, стало ярким акцентом этого события. Подробности о том, какой именно посыл Бейонсе хотела донести своим образом, пока остаются неизвестными, но фанаты с нетерпением ждут дальнейших публикаций и интервью с их любимой артисткой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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