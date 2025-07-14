Правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo

Блогер Subo (Субхан Мамедов), против которого расследуется дело о неуплате налогов и легализации денежных средств, подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Для легализации части средств, полученной преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini», — уточнил источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей, а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящий момент блогер объявлен в розыск, сообщает «Национальная служба новостей».
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