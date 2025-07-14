Правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo

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Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку авто
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку авто Фото:

Блогер Subo (Субхан Мамедов), против которого расследуется дело о неуплате налогов и легализации денежных средств, подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Для легализации части средств, полученной преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini», — уточнил источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее стало известно, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей, а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящий момент блогер объявлен в розыск, сообщает «Национальная служба новостей».

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Блогер Subo (Субхан Мамедов), против которого расследуется дело о неуплате налогов и легализации денежных средств, подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Для легализации части средств, полученной преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini», — уточнил источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости.  Ранее стало известно, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей, а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящий момент блогер объявлен в розыск, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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