Российские медики боятся делиться своими обязанностями с фельдшерами

Согласно опросу на платформе приложения «Справочник врача», треть медиков — 33,6% или 1 500 человек — негативно оценили предложение о передаче ряда обязанностей участковых врачей среднему медперсоналу — фельдшерам и акушерам. При этом 27,6% респондентов высказались об этой инициативе нейтрально, а положительно ее оценили 38,8% участников исследования.
Инициативу передачи некоторых обязанностей участковых врачей среднему медицинскому персоналу негативно оценили треть медиков. <...> Так ответили 33,6% из 1,5 тысячи опрошенных специалистов», — следует из результатов опроса. Информацию передает РБК.
Большинство опрошенных врачей (80,2%) считают возможным передать фельдшерам и акушерам преимущественно административные функции, такие как оформление рецептов, справок и листков нетрудоспособности. Кроме того, 79,1% специалистов готовы делегировать среднему медперсоналу профилактические мероприятия — диспансеризацию и вакцинацию. Лишь менее 3% респондентов поддержали идею о передаче задач по диагностике и лечению в соответствии с клиническими рекомендациями, а чуть более 5% согласны доверить среднему персоналу выполнение врачебных манипуляций.
Как отметил основатель приложения «Справочник врача», терапевт Константин Хоманов, в условиях существенного дефицита кадров в медицине наличие фельдшеров предоставит пациентам необходимую им помощь. Однако показательно, что большинство врачей готовы делегировать среднему медперсоналу преимущественно профилактические и бюрократические функции.
Почти половина участников опроса (46,8%) выразила мнение, что делегирование части врачебных функций фельдшерам и акушерам может улучшить качество оказываемых в больницах услуг. В то же время 24,4% специалистов придерживаются противоположной точки зрения, а еще 28,8% занимают нейтральную позицию по вопросу.
Среди возможных рисков передачи ряда обязанностей среднему медперсоналу более 53% респондентов выделили вероятность возникновения неразберихи в сфере бюрократических процедур. Около 55% участников опроса опасаются массового увольнения сотрудников среднего звена, а 43,5% считают вероятным снижение уровня доверия и лояльности пациентов по отношению к медикам.
Кроме того, 39,1% участников исследования указали на опасность некорректного лечения или недостаточного проведения профилактики со стороны фельдшеров и акушеров, а 32,2% — на угрозу гипердиагностики либо, наоборот, задержки в выявлении заболеваний. Наименьшее число респондентов (26,9%) полагает, что такая практика делегирования обязанностей уже давно применяется на практике и текущая инициатива не внесет существенных изменений в это.
С 1 сентября фельдшеры и акушеры получат право временно исполнять функции терапевта, педиатра и акушера-гинеколога при возникновении дефицита кадров. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Решение о временном замещении врача будет принимать руководитель медицинской организации, передает «Ридус».
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