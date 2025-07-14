Блогеру Subo грозит 10 лет колонии за неуплату многомиллионного долга

В отношении популярного блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов Мурад оглы) возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 50 миллионов рублей. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«На блогера-миллионника Subo возбудили уголовное дело за уклонение от налогов в размере 50 млн рублей», — передает telegram-канал. Там добавили, что сейчас Мамедов Мурад оглы находится в розыске. Его так же обвиняют в отмывании средств, приобретенных преступным путем. В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации Mash, с 2020 по 2022 год Субхан и его родственники уклонялись от налогов, не регистрируя ИП или юрлицо, а доходы от блога оформляли на счета брата и отца. В результате бюджет недополучил 50 миллионов рублей, а сумма штрафов и пеней составила еще 20 миллионов. Около 10 миллионов рублей они потратили на покупку Lamborghini.
Ранее у блогера Александры Митрошиной вновь зафиксировали задолженность перед Федеральной налоговой службой, сумма которой составляет около 184 миллиона рублей. По данным на конец мая у девушки отсутствовали какие-либо непогашенные обязательства перед налоговыми органами, передает RT.
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