В администрации Эрдогана ответили на вопрос о сроках новой встречи между Россией и Украиной

Турция не имеет информации по новому раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле
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У Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины
У Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турецкая сторона сейчас не располагает информацией о возможном проведении третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«На данный момент нет никакой информации», — заявил представитель турецкого главы в ответ на вопрос о готовящихся переговорах. Слова передает РИА Новости.

Ранее в Стамбуле между Россией и Украиной состоялись два раунда непосредственных переговоров. В результате был осуществлен обмен военнопленными, а российская сторона передала украинской стороне тела погибших военнослужащих. Помимо этого, участники переговоров обменялись проектами меморандумов, направленных на разрешение конфликта.

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Турецкая сторона сейчас не располагает информацией о возможном проведении третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «На данный момент нет никакой информации», — заявил представитель турецкого главы в ответ на вопрос о готовящихся переговорах. Слова передает РИА Новости. Ранее в Стамбуле между Россией и Украиной состоялись два раунда непосредственных переговоров. В результате был осуществлен обмен военнопленными, а российская сторона передала украинской стороне тела погибших военнослужащих. Помимо этого, участники переговоров обменялись проектами меморандумов, направленных на разрешение конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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