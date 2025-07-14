В администрации Эрдогана ответили на вопрос о сроках новой встречи между Россией и Украиной

Турецкая сторона сейчас не располагает информацией о возможном проведении третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«На данный момент нет никакой информации», — заявил представитель турецкого главы в ответ на вопрос о готовящихся переговорах. Слова передает РИА Новости.
Ранее в Стамбуле между Россией и Украиной состоялись два раунда непосредственных переговоров. В результате был осуществлен обмен военнопленными, а российская сторона передала украинской стороне тела погибших военнослужащих. Помимо этого, участники переговоров обменялись проектами меморандумов, направленных на разрешение конфликта.
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