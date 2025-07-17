Экс-директор парка «Патриот» возместил Минобороны ущерб в полмиллиона рублей

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Вячеслав Ахмедов выплатил Гособвинителю 500 тысяч рублей, сообщили в суде
Вячеслав Ахмедов выплатил Гособвинителю 500 тысяч рублей, сообщили в суде Фото:

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов возместил ущерб Министерству обороны РФ. Об этом сообщил Гособвинитель в суде.

«Гособвинитель в ходе заседания приобщил сведения о том, что Ахмедов возмещает ущерб — он перевел на счет Минобороны РФ 200 и 300 тысяч рублей», — указано в материале РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Ахмедов, вместе с бывшим замначальником Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и бывшим замминистром обороны Павлом Поповым вносили ложную информацию в документы по поводу проведения строительных работ в парке. Таким образом было похищено более 25 миллионов рублей.

Также поступала информация о том, что деньги, выделенные на парк поступали на строительство дачи Попова. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов возместил ущерб Министерству обороны РФ. Об этом сообщил Гособвинитель в суде. «Гособвинитель в ходе заседания приобщил сведения о том, что Ахмедов возмещает ущерб — он перевел на счет Минобороны РФ 200 и 300 тысяч рублей», — указано в материале РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Ахмедов, вместе с бывшим замначальником Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и бывшим замминистром обороны Павлом Поповым вносили ложную информацию в документы по поводу проведения строительных работ в парке. Таким образом было похищено более 25 миллионов рублей. Также поступала информация о том, что деньги, выделенные на парк поступали на строительство дачи Попова. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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