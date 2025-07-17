Штрафы за VPN и массовые отключения интернета: главное из заявлений Пескова 17 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения интернета в России оправданы безопасностью. Также пресс-секретарь заявил, что инициативу о введении штрафов за использование VPN нужно будет разъяснить.
Помимо этого, в разговоре с журналистами, Песков разъяснил ситуацию, касаемо ближайших переговоров с Украиной, а также объявил о встрече президента РФ Владимира Путина с крупнейшим представителем экономики. Главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Песков о переговорах с Украиной
Москва и Киев проведут три раунда переговоров. На них они обменяются проектами меморандумов и начнут их обсуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.
«Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. В ближайшее время предстоит провести три раунда и начать обсуждение тех проектов меморандумов, которыми стороны обменялись», — заявил Песков. Помимо этого он уточнил, что переговоры будут проходить при посредничестве США.
Также Дмитрий Песков заявил, что нет оснований утверждать, что ситуация из 2022 года повторится. Ранее в 2022 году переговоры Москвы и Киева были прекращены.
Встреча Путина и Гурьева
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Об этом также сообщил Дмитрий Песков. «Из открытого сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым», — заявил пресс-секретарь президента.
Песков об отключениях интернета
Дмитрий Песков назвал отключения интернета оправданными действиями, связанными с обеспечением безопасности. «Все, что связано с безопасностью, все оправдано. Все является приоритетом», — заявил Песков.
Кремль о новом законе и штрафах за VPN
Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию, связанную с новым законопроектом, который подразумевает штрафы за использование VPN, а также за поиск экстремистской информации в интернете. Дмитрий Песков заявил, что не знаком с данной инициативой.
«Я не могу сейчас комментировать законопроект. Я не знаком с этой инициативой депутатов, поэтому не имею возможности комментировать», — заявил Песков. По его словам, нужно подробнее объяснить гражданам суть данной инициативы.
Кремль о словах Трампа
Кремль продолжает анализировать заявления президента США Дональда Трампа, касаемо новых санкций, которые тот грозился ввести. Песков заявил, что если Владимир Путин посчитает необходимым дать комментарий, то он это сделает.
«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент [Путин] посчитает необходимым прокомментировать их, он это сделает», — заявил пресс-секретарь.
Песков о Медведеве
Дмитрий Песков прокомментировал заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он заявляет, что у Медведева большой опыт и высокий пост, в связи с чем он и высказывает свою точку зрения.
«Дмитрий Анатольевич имеет богатый опыт: он был президентом России и занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — сообщил Песков.
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