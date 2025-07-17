Песков оценил, вернутся ли переговоры с Киевом к сценарию 2022 года

Песков: рано говорить, повторится ли на переговорах с Киевом ситуация 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что для определения предварительных итогов третьего раунда переговоров нужно исполнить все договоренности
Песков заявил, что для определения предварительных итогов третьего раунда переговоров нужно исполнить все договоренности Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Москва и Киев продолжают обмен контактами по дипломатической линии. Сейчас нет оснований утверждать, что ситуация с переговорами повторит события 2022 года, когда одна из сторон отказалась от раунда диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу ответить, мы не знаем. Но у нас осуществляются контакты по линии [помощника президента РФ и главы делегации страны на переговорах Владимира] Мединского с его визави. Предстоит завершить процесс обменов до согласования и исполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Только после всех указанных действий можно будет говорить о дальнейших шагах в диалоге и перспективах его нового этапа. Россия, в свою очередь, ждет конкретных предложений от Киева для продолжения работы, уточнил Песков. 

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Москва и Киев продолжают обмен контактами по дипломатической линии. Сейчас нет оснований утверждать, что ситуация с переговорами повторит события 2022 года, когда одна из сторон отказалась от раунда диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не могу ответить, мы не знаем. Но у нас осуществляются контакты по линии [помощника президента РФ и главы делегации страны на переговорах Владимира] Мединского с его визави. Предстоит завершить процесс обменов до согласования и исполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Только после всех указанных действий можно будет говорить о дальнейших шагах в диалоге и перспективах его нового этапа. Россия, в свою очередь, ждет конкретных предложений от Киева для продолжения работы, уточнил Песков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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