Песков оценил, вернутся ли переговоры с Киевом к сценарию 2022 года

Москва и Киев продолжают обмен контактами по дипломатической линии. Сейчас нет оснований утверждать, что ситуация с переговорами повторит события 2022 года, когда одна из сторон отказалась от раунда диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не могу ответить, мы не знаем. Но у нас осуществляются контакты по линии [помощника президента РФ и главы делегации страны на переговорах Владимира] Мединского с его визави. Предстоит завершить процесс обменов до согласования и исполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Только после всех указанных действий можно будет говорить о дальнейших шагах в диалоге и перспективах его нового этапа. Россия, в свою очередь, ждет конкретных предложений от Киева для продолжения работы, уточнил Песков.
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