В Кремле указали, что нужно сделать с новым законом о штрафах за VPN

Песков: суть закона о штрафах за использование VPN нужно подробно объяснить
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что пока не знаком с законопроектом об использовании VPN
Песков заявил, что пока не знаком с законопроектом об использовании VPN Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал общественный резонанс вокруг законопроекта об использовании VPN-сервисов и новых штрафах за поиск экстремистской информации в интернете. Он пока не знаком с деталями инициативы, однако видит, что тема стала очень резонансной. 

«Я не могу сейчас комментировать законопроект. Я не знаком с этой инициативой депутатов, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснить эту инициативу более подробно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 

Ранее в Госдуме обсуждался проект закона, предусматривающий запрет на рекламу VPN-сервисов и введение штрафов за умышленный поиск материалов экстремистского характера в интернете, включая тексты песен. Эти меры вызвали критику ряда депутатов и представителей экспертного сообщества, включая депутата из партии «Новые люди» Антона Даванкова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Они опасаются по поводу возможного ограничения свободы получения информации и создания препятствий для работы юристов и журналистов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал общественный резонанс вокруг законопроекта об использовании VPN-сервисов и новых штрафах за поиск экстремистской информации в интернете. Он пока не знаком с деталями инициативы, однако видит, что тема стала очень резонансной.  «Я не могу сейчас комментировать законопроект. Я не знаком с этой инициативой депутатов, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснить эту инициативу более подробно», — заявил Песков в ходе конференц-колла.  Ранее в Госдуме обсуждался проект закона, предусматривающий запрет на рекламу VPN-сервисов и введение штрафов за умышленный поиск материалов экстремистского характера в интернете, включая тексты песен. Эти меры вызвали критику ряда депутатов и представителей экспертного сообщества, включая депутата из партии «Новые люди» Антона Даванкова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Они опасаются по поводу возможного ограничения свободы получения информации и создания препятствий для работы юристов и журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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