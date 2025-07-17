Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал общественный резонанс вокруг законопроекта об использовании VPN-сервисов и новых штрафах за поиск экстремистской информации в интернете. Он пока не знаком с деталями инициативы, однако видит, что тема стала очень резонансной.
«Я не могу сейчас комментировать законопроект. Я не знаком с этой инициативой депутатов, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснить эту инициативу более подробно», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее в Госдуме обсуждался проект закона, предусматривающий запрет на рекламу VPN-сервисов и введение штрафов за умышленный поиск материалов экстремистского характера в интернете, включая тексты песен. Эти меры вызвали критику ряда депутатов и представителей экспертного сообщества, включая депутата из партии «Новые люди» Антона Даванкова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Они опасаются по поводу возможного ограничения свободы получения информации и создания препятствий для работы юристов и журналистов.
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