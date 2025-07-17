Москва и Киев проведут три раунда прямых переговоров при посредничестве США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны уже обменялись проектами меморандумов и готовы обсудить их.
«Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. В ближайшее время предстоит провести три раунда и начать обсуждение тех проектов меморандумов, которыми стороны обменялись. Речь идет о прямых переговорах, однако они проводятся при прямом посредничестве США», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, ранее отметил, что для достижения мира в стране нужно провести депаразитизацию или дезинсекцию. Одни только демилитаризация и денацификация не помогут в решении ситуации. Также Киеву следует научиться строить свою государственность без внешней поддержки.
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