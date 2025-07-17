В Кремле рассказали о трех раундах переговоров с Киевом

Песков: три раунда переговоров РФ и Украины пройдут при посредничестве США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что прямые переговоры Москвы и Киева с обсуждением меморандумов пройдут в три этапа
Песков заявил, что прямые переговоры Москвы и Киева с обсуждением меморандумов пройдут в три этапа Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Москва и Киев проведут три раунда прямых переговоров при посредничестве США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны уже обменялись проектами меморандумов и готовы обсудить их.

«Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. В ближайшее время предстоит провести три раунда и начать обсуждение тех проектов меморандумов, которыми стороны обменялись. Речь идет о прямых переговорах, однако они проводятся при прямом посредничестве США», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, ранее отметил, что для достижения мира в стране нужно провести депаразитизацию или дезинсекцию. Одни только демилитаризация и денацификация не помогут в решении ситуации. Также Киеву следует научиться строить свою государственность без внешней поддержки.

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Москва и Киев проведут три раунда прямых переговоров при посредничестве США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обе стороны уже обменялись проектами меморандумов и готовы обсудить их. «Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. В ближайшее время предстоит провести три раунда и начать обсуждение тех проектов меморандумов, которыми стороны обменялись. Речь идет о прямых переговорах, однако они проводятся при прямом посредничестве США», — заявил Песков в ходе конференц-колла.  Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, ранее отметил, что для достижения мира в стране нужно провести депаразитизацию или дезинсекцию. Одни только демилитаризация и денацификация не помогут в решении ситуации. Также Киеву следует научиться строить свою государственность без внешней поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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