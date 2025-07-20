Против экс-заммнистра обороны Попова готовят новое обвинение

Новое обвинение подготовлено по отношению к экс-замминистру обороны Павлу Попову. Следствие хочет предъявить ему обвинение о взяточничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Первый (эпизод взяток — прим. URA.RU), связан с бесплатным предоставлением генералу для проживания квартиры рядом со зданием главка министерства, а второй — использованием внедорожника Lexus», — указано в материале на сайте издания. Судя по информации, сумма взяток составляет около 34 млн рублей.
Ранее Павлу Попову уже были предъявлены обвинения в мошенничестве, превышении полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге — следствие считает, что он и его соучастники похитили более 25 млн рублей при строительстве в парке «Патриот». В рамках этого дела имущество обвиняемых арестовано на сумму свыше 100 млн рублей, а двое фигурантов уже признали вину и заключили досудебные соглашения. Расследование в отношении Попова продолжается.
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