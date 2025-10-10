Авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг

Число проданных билетов превысило число мест на борту самолета, указано в сообщении
Число проданных билетов превысило число мест на борту самолета, указано в сообщении

АО Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) была оштрафована за нарушения прав пассажиров, а именно овербукинга. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании „Сибирь“, следовавших рейсами по маршрутам Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск и Москва — Новосибирск», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Согласно сообщению, в мае девятерым пассажирам отказали в перевозке из-за того, что компанией было продано больше билетов, чем мест на борту самолета. Компании выписан штраф в 30 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда авиакомпания «Сибирь» привлекается к ответственности за нарушения прав пассажиров. В сентябре 2025 года Новосибирская транспортная прокуратура уже штрафовала перевозчика на 30 тысяч рублей за аналогичные нарушения, включая овербукинг на рейсе Новосибирск — Сургут и задержку вылета рейса Москва — Якутск без предоставления необходимых условий пассажирам. Об этом сообщал «Ридус».

