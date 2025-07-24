Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе АН-24

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом российский лидер заявил во время совещания о стратегии развитии подводных сил ВМФ России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24»
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