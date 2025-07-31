Минобразования разрешило хранить книги Акунина* и Быкова**

Запрет на хранение книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) в студенческих общежитиях является фейком. Слух опровергли в Министерстве науки и высшего образования России.
«Распространяемый скан „документа“ якобы за подписью врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку», — указали в пресс-службе Минобразования, их данные передает ТАСС. Также подчеркивается, что министерство не имеет отношения к данному документу и не направляло его образовательным организациям.
Как сообщили в пресс-службе, информация о «запрете» уже появлялась в публичном поле ранее, однако из-за своей очевидной абсурдности не получила широкого распространения. Позже скан с фейковым запретом был опубликован в социальных сетях самим Борисом Акуниным*. В ведомстве порекомендовали использовать только официальные источники информации, а также воздерживаться от распространения подложных документов.
*Борис Акунин, Григорий Чхартишвили внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
**Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.