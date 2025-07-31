Минобразования разрешило хранить книги Акунина* и Быкова**

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Минобразования опровергло слух о запрете хранить книги Акунина*
Минобразования опровергло слух о запрете хранить книги Акунина* Фото:

Запрет на хранение книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) в студенческих общежитиях является фейком. Слух опровергли в Министерстве науки и высшего образования России.

«Распространяемый скан „документа“ якобы за подписью врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку», — указали в пресс-службе Минобразования, их данные передает ТАСС. Также подчеркивается, что министерство не имеет отношения к данному документу и не направляло его образовательным организациям.

Минобразования опровергли слух о запрете хранить книги Быкова**
Минобразования опровергли слух о запрете хранить книги Быкова**
Фото:

Как сообщили в пресс-службе, информация о «запрете» уже появлялась в публичном поле ранее, однако из-за своей очевидной абсурдности не получила широкого распространения. Позже скан с фейковым запретом был опубликован в социальных сетях самим Борисом Акуниным*. В ведомстве порекомендовали использовать только официальные источники информации, а также воздерживаться от распространения подложных документов. 

*Борис Акунин, Григорий Чхартишвили внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

**Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Запрет на хранение книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) в студенческих общежитиях является фейком. Слух опровергли в Министерстве науки и высшего образования России. «Распространяемый скан „документа“ якобы за подписью врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку», — указали в пресс-службе Минобразования, их данные передает ТАСС. Также подчеркивается, что министерство не имеет отношения к данному документу и не направляло его образовательным организациям. Как сообщили в пресс-службе, информация о «запрете» уже появлялась в публичном поле ранее, однако из-за своей очевидной абсурдности не получила широкого распространения. Позже скан с фейковым запретом был опубликован в социальных сетях самим Борисом Акуниным*. В ведомстве порекомендовали использовать только официальные источники информации, а также воздерживаться от распространения подложных документов.  *Борис Акунин, Григорий Чхартишвили внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. **Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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