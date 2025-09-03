В РСТ рассказали, когда упадут в цене авиабилеты в Китай

Введение безвизового режима для граждан России с 15 сентября 2025 года приведет к снижению стоимости туров и авиабилетов в Китай, а также к расширению разнообразия туристических программ. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Китай с 15 сентября вводит безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Как считают туроператоры — члены РСТ, эта мера не только приведет к значительному росту турпотока, но и позволит предложить более разнообразные туры в страну», — заявили в пресс-службе РСТ. Заявление приводится на сайте.
Отмена визовых сборов, которые ранее составляли от 3300 рублей за однократную визу до 9900 рублей за многократную, снизит общую стоимость путешествий. Кроме того, туроператоры ожидают, что упрощение въезда привлечет больше туристов, что может стимулировать авиакомпании предлагать более конкурентные цены на рейсы.
Компания Fun&Sun прогнозирует рост турпотока в Китай на 10–15% в течение года. Основной акцент в программах будет сделан на популярные направления, такие как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Сиань, известные своими историческими и культурными достопримечательностями. Также туроператор планирует разработать комбинированные туры, включающие посещение Китая и Гонконга, что станет возможным благодаря упрощенным правилам въезда.
Туроператор ITM group отмечает значительный рост интереса к Китаю уже в 2025 году. ITM group прогнозирует увеличение турпотока на 40–50% в осенне-зимнем сезоне 2025 года и двукратный рост в 2026 году. По данным компании, популярность набирают не только крупные города, но и остров Хайнань, куда станет проще добираться благодаря дополнительным рейсам через материковые города и отсутствию визовых барьеров.
